أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

خسائر شركة الحديد والصلب تتراجع بنسبة 25.3% خلال الربع الأول من العام

11:10 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
خسائر شركة الحديد والصلب تتراجع بنسبة 25.3% خلال الربع الأول من العام

شركة الحديد والصلب المصرية

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية بنسبة 25.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بحسب تقرير لمجلس إدارة الشركة أرسلته للبورصة اليوم الثلاثاء.

وبلغ صافي خسائر الشركة بعد الضريبة في الربع الأول من العام المالي الجاري 274.4 مليون جنيه مقابل 367.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة تراجعًا في الربع الأول من العام لتصل إلى 237.7 مليون جنيه مقابل 280.3 مليون جنيه في نفس الفترة العام المالي الماضي.

وفي أكتوبر الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وافقت على استقالة مجلس إدارة الشركة السابق، على خلفية خلاف بشأن تقسيم الشركة وهو المقترح الذي رفضه المجلس المستقيل.

وشركة الحديد والصلب المصرية، هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعمل في إنتاج الحديد والصلب.

شركة الحديد والصلب المصرية خسائر شركة الحديد والصلب العام المالي الجاري

الخبر التالى:

تحالف "أوراسكوم- ميتسوبيشي" يوقع عقدا لتنفيذ أعمال بالخط الرابع للمترو بـ 800 مليون دولار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113027

    عدد المصابين

  • 101881

    عدد المتعافين

  • 6548

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل تعلق الحكومة الدراسة أسبوعين بسبب كورونا.. هاني يونس يجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا