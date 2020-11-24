خسائر شركة الحديد والصلب تتراجع بنسبة 25.3% خلال الربع الأول من العام

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية بنسبة 25.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بحسب تقرير لمجلس إدارة الشركة أرسلته للبورصة اليوم الثلاثاء.

وبلغ صافي خسائر الشركة بعد الضريبة في الربع الأول من العام المالي الجاري 274.4 مليون جنيه مقابل 367.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة تراجعًا في الربع الأول من العام لتصل إلى 237.7 مليون جنيه مقابل 280.3 مليون جنيه في نفس الفترة العام المالي الماضي.

وفي أكتوبر الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وافقت على استقالة مجلس إدارة الشركة السابق، على خلفية خلاف بشأن تقسيم الشركة وهو المقترح الذي رفضه المجلس المستقيل.

وشركة الحديد والصلب المصرية، هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعمل في إنتاج الحديد والصلب.