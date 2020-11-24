اجتماع ثلاثي لوزراء البترول والسياحة والطيران لدعم القطاع السياحي وتحفيز الطيران​

كتب- محمد عبيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الاجتماع الثالث، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تدعم القطاع السياحي وتحفز نشاط الطيران.

يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة، وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المهندس طارق الملا، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية المهمة والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها.

وأشار وزير البترول إلى أن قطاعَي السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن هناك تنسيقًا مستمرًّا وتعاونًا كاملًا بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التي ستتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض العناني الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لمساندة القطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، مثمنًا جهود ودعم وزارة البترول لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر، وذلك من خلال مبادرتها بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، والتي تم تطبيقها مطلع مايو الماضي؛ خصوصاً أن نشاط الطيران يُعد أحد العوامل المؤثرة في القطاع السياحي.

ومن جانبه، أشاد الطيار محمد منار، بجهود ودعم وزارة البترول المستمر لقطاع الطيران، ونجاحه في توفير وقود الطائرات بمختلف مطارات الجمهورية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الوزارتَين في هذا المجال.

وأضاف منار أن وزارة الطيران تسعى دائماً نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بتقديم كل التسهيلات اللازمة؛ حيث تقدم الوزارة لشركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء، ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، والتي بدأت منذ الأول من يوليو الماضي، ومستمرة حتى الآن مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، والمحاسب خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، والمهندس محمود ناجي، معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية، ويمنى النجار، مساعد وزير السياحة والآثار.

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