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تسوية مديونيات بـ 32.7 مليار جنيه على قطاع الأعمال العام لجهات حكومية

10:47 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
تسوية مديونيات بـ 32.7 مليار جنيه على قطاع الأعمال العام لجهات حكومية

مؤتمر عالم الأعمال

كتبت - شيماء حفظي:

قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات إن الوزارة وقعت بروتوكولات لتسوية مديونيات تاريخية على الشركات التابعة لها بقيمة تصل إلى 32.7 مليار جنيه لصالح بعض الجهات الحكومية.

وأوضحت عمر في كلمتها خلال مؤتمر عالم الأعمال اليوم الثلاثاء أن الوزارة اتجهت لبحث استغلال الأصول غير المستغلة لتوفير التمويل للمشروعات الجديدة وتوفير سيولة مالية لمساعدة الشركات على تسوية مديونياتها التاريخية.

وتمكنت الوزارة من التوصل لاتفاقيات مع الوزارات المعنية بالمديونية وتحديد أراضي وأصول غير مستغلة لمبادلتها مقابل المديونية.

وزير قطاع الأعمال رشا عمر تسوية مديونيات مؤتمر عالم الأعمال

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