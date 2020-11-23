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تعيين محمد مصطفى شتا رئيسا جديدا وعضوا منتدبا لشركة "أموك"

03:51 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
تعيين محمد مصطفى شتا رئيسا جديدا وعضوا منتدبا لشركة "أموك"

طارق الملا

كتب- مصطفى عيد:

أصدر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بقطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة، وتبادل الخبرات اللازمة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وشملت حركة التنقلات تعيين محمد مصطفى سيد أحمد شتا رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

كما تضمنت الحركة تعيين محمد علي محمد عبادي عضوا منتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

وشملت الحركة أيضا تعيين أحمد سمير جاد الكريم طنطاوي مشرفا على متابعة المشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

طارق الملا وزير البترول شركة أموك وزارة البترول

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