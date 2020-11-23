كريدي سويس: الأسهم المصرية تستعد للتعافي مع نظرة إيجابية للشركات

إعداد- مصطفى عيد:

قالت شبكة بلومبرج، إن سوق الأسهم المصرية تستعد للتعافي خلال الفترة المقبلة بقيادة نظرة مستقبلية إيجابية للشركات المحلية، وفقا لبنك كريدي سويس.

ووفقا للشبكة، تعد البورصة المصرية صاحبة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.

وتراجع المؤشر EGX30 بنسبة 0.4% أمس الأحد لتصل نسبة التراجع هذا العام إلى 22% مقارنة بارتفاع 8.5% لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وقال فهد إقبال، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في كريدي سويس في دبي، إن تراجع أحجام التداول في أعقاب الركود الناجم عن وباء كورونا، وانخفاض عدد الأسهم المدرجة في المؤشرات العالمية كانت بمثابة "رياح معاكسة كبيرة" للسوق المصري مؤخرا.

وقالت الوكالة إن الأداء الضعيف يضع الأسهم في القاهرة في انتقاص كبير مقابل تلك الموجودة في البلدان النامية الأخرى، مع تداول المؤشر المصري بالقرب من أقل مستوى مقابل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة منذ عام 2010 على الأقل.

وأشارت إلى أن المؤشر تعرض لمزيد من الضغط الشهر الماضي مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي بعد أن أثار البنك المركزي مخاوف بشأن الحوكمة واستقالة رئيسه هشام عز العرب.

وقال إقبال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "نحن إيجابيون في كثير من المجالات في مصر".

وأضاف أنه في حين لا يزال انخفاض السيولة مصدر قلق، فإن الأساسيات "قوية للغاية"، و"توقعات النمو للمصدرين والشركات التي تركز على المستوى المحلي على حد سواء بناءة للغاية".

وذكر أيضا أنه من غير المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري بأكثر من 5% خلال العام المقبل.