بنك HSBC يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 2.5% في العام المقبل

كتبت-منال المصري:

يتوقع بنك HSBC أن ينمو اقتصاد مصر العام الجاري بنسبة 2.4%، مقارنة بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.1%، على أن يواصل الاقتصاد المصري زخمه خلال العام المقبل، وينمو بنسبة 2.5%.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين فإن كبار الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC، استعرضوا توقعاتهم المستقبلية للاقتصادات العالمية والإقليمية من خلال منتدى افتراضي عقد البنك عبر الإنترنت حضره 100 من العملاء بمصر.

وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، إن الاقتصاد المصري يتميز بمرونته طوال فترة تفشي جائحة كورونا، وذلك نتيجة برنامج الإصلاح لعام 2016 الذي وضعه في موقع قوة مع دخوله الأزمة العالمية.

وأعرب سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEEMEA)، تفاؤله بأن مصر ستتجاوز أسوأ فترة انكماش اقتصادي تمر بها، مشيرًا إلى قدرة مصر في التغلب على الضغوط التي من المرجح أن تستمر في مواجهتها.

وأضاف في البيان أن هذا التفاؤل يعكس مدى الاستقرار الذي حققته مصر قبل انتشار الجائحة، وذلك من خلال إعادة التوازن الذي تم تحقيقه عن طريق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي والذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض عجز الميزانية المالية العامة والحساب الجاري والتضخم ورفع مستوى الاحتياطيات.