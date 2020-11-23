تطبق العام المقبل.. تفاصيل بورصة القطن ونظام البيع على "الشاشة"

كتبت – شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الحكومة تستعد لتطبيق "بورصة القطن" خلال العام المقبل، مع تعميم منظومة تداول الأقطان على مستوى الجمهورية.

وأوضح مصطفى، في تصريحات خاصة، أنه سيتم تعميم تجربة تداول الأقطان على كافة المحافظات خلال العام المقبل، بعدما تمت تجربتها هذا العام في 4 محافظات، "ولابد من وجود منافسة بين القطاع الخاص والقطاع العام، لا يمكن أن ينفرد أحد بالسوق".

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت سبتمبر الماضي، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لـ تنمية التجارة الداخلية.

وتعد البورصة السلعية جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن بيع الأقطان من خلال البورصة السلعية سيكون من خلال "شاشة" مثل بورصة الأوراق المالية.

وقال إن مراكز التجميع ستظل قائمة كما هي في الأماكن التي حددتها الوزارة، وهي الأماكن التي سيتم فيها استلام الأقطان من المزارعين، وفرزها وتحديد رتبتها، وإدخال هذه البيانات والكميات على نظام التداول في البورصة، والتي تظهر بعدها على الشاشة.

"التعامل على شاشة التداول سيكون للتجار وسيتم التعامل بشكل لحظي وفقا للبيانات التي يتم تحديثها، من خلال مراكز التجميع بالكميات والفرز"

"التعامل سيكون على التسليم الحالي، وبعد تقديم عرض الشراء يتم حساب إجمالي المبلغ المستحق، ومخاطبة البنك الذي يتعامل معه التاجر بالإفراج عن الأموال، ويتم تسليم التاجر الكمية التي اشتراها" بحسب ما قاله مصطفى.

وأوضح أنه حتى الآن سيكون عمل بورصة القطن مرتبطة بموسم جني المحصول، وندرس ربما في مراحل لاحقة، إضافة مشتقات تسمح بالتداول على عقود.

وقال رئيس الشركة القابضة، إنها تمكنت من تجربة النظام الديناميكي للبورصة، من خلال منظومة التداول الجديدة، ويتبقى فقط الجزء التكنولوجي الخاص بشاشة التداول والبيانات، وهذا يتم بالتعاون مع بورصة سوق المال.