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أوراسكوم للتنمية تقترض 265 مليون دولار لإعادة تمويل قروض قائمة

10:23 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
أوراسكوم للتنمية تقترض 265 مليون دولار لإعادة تمويل قروض قائمة

تهم الفساد واستغلال النفوذ

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، توقيع عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 265 مليون دولار بفترة سداد 7 سنوات مع فترة سماح سنتين ونصف، وذلك لإعادة تمويل القروض القائمة بالإضافة إلى تمويل إضافي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الاثنين، إنها تعتزم استخدام العائدات بما يعادل 215 مليون دولار لإعادة تمويل القروض القائمة مما سيعفي الشركة من سداد الأقساط القائمة خلال فترة السماح.

وأوضحت الشركة، أنها ستحصل على شريحة إضافية تصل إلى 50 مليون دولار (بالجنيه المصري) متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية وفقا لرؤية المجموعة بما في ذلك ذك المصروفات الرأسمالية المخطط لها والمتعلقة بإضافة غرف جديدة وتجديد غرف قائمة بفنادق المجموعة في مختلف الوجهات.

وأضافت الشركة، أن البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك مصر وبنك اتش اس بي سي، المرتبين الأساسيين للقرض، وكانت المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا، والمدير الرئيسي والمنسق الرئيسي ومسوق الطرح، وكان البنك التجاري وكيل التسهيل.

وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنه تم مراعاة تأثير فيروس كورونا المستجد على الوضع الحالي عند توفير القرض لمدة 7 سنوات وفترة السماح سنتان ونصف معًا، مما يسمح بتوجيه النفقات الرأسمالية بالشكل الأنسب عن استقرار الأوضاع.

وأضاف الحمامصي إن تمديد استحقاق القرض سيلائم ملف الشركة المالي وخطة توسعاتها مما سيمكنها من النمو في الفترة المقبلة.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.

شركة أوراسكوم للتنمية مصر تمويل قروض قائمة البنك التجاري الدولي بنك القاهرة بنك مصر

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