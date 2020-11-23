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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:12 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بنسبة 0.08% إلى مستوى 10867 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% إلى مستوى 10858 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الاسهم

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