الضرائب تعلن عن وظائف خالية.. والتقديم يبدأ من اليوم

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب (مأمور ضرائب فحص- مأمور ضرائب حصر) على مستوى محافظات الجمهورية بالإعلان رقم 1 لسنة 2020.

وقالت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأحد، إنه يشترط للتقديم في هذا الإعلان ما يلي أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.

وأضافت أنه يشترط للمتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جدا على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن ٢٧ عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان، وذلك وفقا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (٨٥) لسنة ٢٠٢٠، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦.

وأوضحت المصلحة أن المستندات المطلوبة للتقدم تتضمن استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية، وذلك للمستوفين لشروط التقدم فقط، وتحميل صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، وأيضا تحميل صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

كما تتضمن المستندات تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية في تاريخ هذا الإعلان، وتحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية على الموقع، وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور، وتحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون حديثة وصادرة باسم وزارة المالية، وأخيرا تحميل صورة شخصية للمتقدم على الموقع.

وذكرت المصلحة أنه يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفيين لشروط التقديم لاختبارات التقييم والتي ستتم بشكل إلكتروني، وذلك بنسبة ٧٥% على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية - القوانين الضريبية - الحاسب الآلي - المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية).

وأشارت إلى أنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيتم طلب أصول المستندات السابقة، وغيرها من المستندات المقررة قانوناً، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي، وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد

وقالت إنه يتم التقديم للإعلان على الرابط التالي (اضغط هنا) وذلك بداية من اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 ولمدة شهر.





واستعرض بيان مصلحة الضرائب محتوى اختبارات التقييم حيث يحتوي الاختبار على عدد من الأسئلة التي تغطي المجالات التالية المحاسبة الضريبية (الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين - الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية - الضريبة على القيمة المضافة)، وأساسيات المحاسبة المالية، ومبادئ المراجعة.

كما تتضمن هذه الأسئلة معلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين: الضريبة على الدخل - الضريبة على القيمة المضافة - ضريبة الدمغة - رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب، ونطاق تطبيقها، وتأثير التطور التكنولوجي على مجال الضرائب.

ويتضمن الاختبار أيضا عددا من الأسئلة التي تغطي مهارات وأساسيات الحاسب الآلي/ الأساسيات المبدئية للتعامل مع كل من Internet Applications - Windows - Word .Excel - PowerPoint

ويتضمن كذلك أسئلة عن المعلومات العامة، والقدرة على التفكير المنطقي، والمهارات الأساسية (إدارة الوقت/ التفاوض/ إدارة الاجتماعات)، والمعلومات الإدارية الأساسية (وظائف الإدارة/ الرقابة/ التخطيط الاستراتيجي)، بالإضافة إلى مهارات استخدام مفردات اللغة الإنجليزية في التعامل مع الآخرين في محيط العمل، وفقا للبيان.