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رئيس الوطنية للاتصالات: "طيبة1" سيوفر خدمات الاتصالات والإنترنت للطائرات والسفن

05:19 م الأحد 22 نوفمبر 2020
رئيس الوطنية للاتصالات: "طيبة1" سيوفر خدمات الاتصالات والإنترنت للطائرات والسفن

القمر الصناعي المصري طيبة ١

كتب-علاء حجاج:

قال اللواء عبد الحميد مصطفى رئيس الشركة الوطنية للاتصالات، إن الشركة تخطط لإتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت على الطائرات والقطارات والسفن ومختلف وسائل المواصلات اعتمادا على القمر الصناعي المصري طيبة ١.

وقال مصطفى على هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر كايرو أي سي تي إن القمر يتركز دوره الأساسي في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وكانت مصر أطلقت القمر الصناعي للاتصالات طيبة ١ في نوفمبر الماضي عبر صاروخ الإطلاق "آريان-5" وذلك من قاعدة جويانا Guiana Space Centre على ساحل المحيط الأطلسي بأمريكا الجنوبية ليصل إلى مداره.

القمر الصناعي المصري طيبة 1 خدمات الاتصالات والإنترنت الشركة الوطنية للاتصالات مؤتمر كايرو أي سي تي إن

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