مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% إلى مستوى 10858 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 7.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 5.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 1.8 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% إلى مستوى 10898 نقطة.
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