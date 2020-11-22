انطلاق معرض كايرو آي سي تي اليوم بمركز مصر للمعارض

كتب-علاء حجاج:

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا

Cairo ICT، اليوم الأحد، تحت شعار The Big Reset، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتقام فعاليات الدورة الرابعة والعشرين بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وستقام الفعاليات في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وأعرب أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض، عن سعادته بتكاتف الجميع من أجل الخروج بالمعرض في صورة مشرفة كما هو المعتاد، خاصة بعد أن بات المعرض بمثابة المنصة الرئيسية التي تتبارى كافة المؤسسات والهيئات والشركات لاستعراض أحدث مشروعاتها وحلولها التكنولوجية.

وخلال الاجتماع التحضيري للمعرض الذي حضره 10 وزراء، أشاد الوزراء بالدمج بين معرض كايرو آي سي تي ومعرض تكنولوجيا النقل، مؤكدين أن التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا رئيسيا داخل مختلف الجهات الحكومية، مما يشجع الجميع على المشاركة بالمعرض لاستعراض أحدث التقنيات المتبعة، بحسب بيان من المعرض اليوم.

وللعام السابع على التوالي، فإن معرض Cairo ICT يقما في المعرض، مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance وعدد من البنوك وشركات الدفع الرقمي، يختص بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، وكذلك تقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS.

وذكر البيان أنه سيتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي وتتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة، وبالتوازي مع كايرو آي سي تي ستقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي يشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادا على التكنولوجيا.