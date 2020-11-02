قطاع الأعمال العام تبدأ مناقشة ملاحظات اللجان النقابية على لائحة الموارد البشرية
كتبت- شيماء حفظي:
قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الاثنين إنها بدأت مناقشة المقترحات والملاحظات الواردة من الشركات التابعة لها واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية، والتي وردت حتى الآن من أكثر من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية.
وترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أول الاجتماعات الخاصة بمناقشة هذه الملاحظات مع فريق العمل بالوزارة المكلف بتجميع ومراجعة الملاحظات حول مسودة اللائحة.. وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات الواردة، بحسب البيان.
ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة على مدار الأسبوع الجاري لاستكمال مناقشة الملاحظات الواردة من الشركات واللجان النقابية، وفقا لما ذكره البيان.
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