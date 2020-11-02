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إطلاق منصة "متوفر" أول إنترنت مول في مصر

04:27 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
إطلاق منصة "متوفر" أول إنترنت مول في مصر

جانب من اللقاء

كتب -علاء حجاج:

أعلنت منصة "متوفر" للتجارة الإلكترونية انطلاقها في السوق المصرية كأول إنترنت مول في مصر، لتضم آلاف السلع والمنتجات.

وتعمل منصة "متوفر" على ضم كل عروض منصات التجارة الإلكترونية في مصر بما فيها جوميا وسوق دوت كوم "amazon" ونون وشرف DJ وكارفور وراية شوب وبي تك وكايرو سيلس وكومبيوتر شوب وإيجبت لاب توب وموبايل لاب توب ويونيون ستورز والعربي وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية الأخرى.

وتتضمن المنصة الموزعين وأيضا المصنعين للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ومئات العروض من الأجهزة على اختلاف أحجامها وأشكالها وكذلك خصائصها.

وتعمل على توفير مقارنات لحظية بين الأجهزة الموجودة عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وتوصيل العميل بهذه المنصة للشراء من خلالها.

وقال وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لمنصة "متوفر" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين إن هذا الموقع يعد الأول من نوعه ويمثل طفرة حقيقية في نشاط التجارة الإلكترونية فص مصر.

وأضاف أبو العلا أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يقترب من 20 مليار جنيه سنويا تقريبا، بينما ينمو عالميا بمعدلات أكثر من 70% خاصة في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا والذي فرض على الجميع ظروفا استثنائية في البيع والشراء.

وأضاف أن فكرة المنصة الجديدة جاءت في ظل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الدولة المصرية بداية من التحول الرقمي والشمول المالي ووصولا إلى التحول لمجتمع اللانقدي، حيث توفر المنصة الجديدة على العملاء الوقت والجهد في البحث عن أفضل العروض والمميزات.

وتأسست المنصة على يد محمد عكاشة، الرئيس التنفيذي لصندوق ديسربتك للاستثمار والشريك المؤسس لشركة فوري، ووائل فاطين، المدير التنفيذي الفني، ووائل أبو العلا، المدير السابق لشركة كريم مصر وشمال إفريقيا.

وقال إن اختيار شهر نوفمبر للإعلان عن بدء أعمال المنصة لأنه يشهد انطلاق موسم العودة للمدارس كما أنه يسبق عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء التي تمثل أكثر عروض العام ازدهارا في عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.

ويمثل السوق المصرية للشركة بداية الانطلاق لأسواق أخرى محيطة وأبرزها السعودية والإمارات والكويت والبحرين، كما سيتم التوسع في المنتجات والأسواق المعروضة.

منصة متوفر إنترنت مول التجارة الإلكترونية

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