شعبة إلحاق العمالة تتوقع سفر مئات الآلاف من العمال المصريين للعراق مع إعادة الإعمار

كتبت-شيرين صلاح:

توقع حمدي إمام رئيس شعبة العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن تسهم آلية الحصول على النفط من العراق مقابل تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات إعادة إعمار هناك، في توفير فرص عمل للعمال المصريين.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال زيارته للعراق مطلع الأسبوع الجاري إنه جرى التوافق مع رئيس وزراء العراق على أهمية إنشاء آلية للحصول على النفط مقابل قيام الشركات المصرية بمشروعات إعادة إعمار العراق.

وأضاف إمام لمصراوي أنه من المتوقع سفر مئات الآلاف من العمالة المصرية إلى العراق، مشيرا إلى أن هذا العدد يعتبر جيد نظرًا لعدم وجود عمالة مصرية في العراق منذ حرب الخليج.

ويعتبر السوق العراقي فرصة أمام العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل جائحة كورونا والتي أفقدت الكثير وظائفهم، وفقًا لإمام.

سببت حرب الخليج عودة الملايين من العمالة المصرية من العراق، ولم يسافر أي عامل مصري مرة أخرى بعد الحرب، حيث اتجه العمال إلى الخليج للعمل بها، بحسب إمام.

وكان عدد العمالة المصرية بالعراق قبل حرب الخليج يقدر بين 3 و4 ملايين عامل مصري، وفقا لقول رئيس شعبة العمالة.

وكان اتحاد الغرف التجارية المصرية اتفق مع نظيره العراقي على إنشاء غرفة عمليات تتولى الربط بين منتسبي الاتحادين لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وتنمية التجارة البينية وتجاوزها إلى أسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.