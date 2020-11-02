مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10429 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 305.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 295.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 9.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسة بالأسبوع، بنسبة 0.56% إلى مستوى 10456 نقطة.