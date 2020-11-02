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أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:50 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

الدهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد الجرام بنحو 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 825 جنيهًا مقابل 821 جنيهًا، أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى 943 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.

عالميًا ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.48% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 9.1 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1887 دولارًا في تمام الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب سعر الجرام عيار 18

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