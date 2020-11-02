الإحصاء: 13.7% ارتفاعًا في حالات البروتستو والإفلاس العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت حالات البروتستو وأحكام الإفلاس العام الماضي، بنسبة 13.7%، بحسب بيان للجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

والبروتستو، هي ورقة تؤخذ على المدين من المحكمة بعد طلب الدائن ذلك، لعدم سداد المدين مديونيته وعدم وجود رصيد كافي لدفع الكمبيالات المستحقة عليه لإثبات حقه قانونيا في عدم حصوله على أمواله المستحقة عند المدين، وهي نوعان، بروتستو دفعت قيمته، والبروتستو عدم الدفع.

وبلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 5446 حالة عام 2019 مقابل 4791 حالة عام 2018 بارتفاع قدره 655 حالة بنسبه 13.7٪.

ووفقًا للبيان سجل قيـمــة الديــــن لـحـــالات البروتستـــــو الــــتي دفعـــــــــــت قيمتــــه 103.5 مليون جنيـــــه عــــام 2019 مقابــــل 53.5 مليــون جنيـــه في 2018 بارتفــــــــاع قدره 50 مليـون جنيه ونسبة 93.4٪.

وسجلت حالات حالات البروتستو عدم الدفع 11035 حالة عام 2019 مقابل 12500 حالة عام 2018 بانخفاض قدره 1465 حالـة وبنسبه 11.72٪.

وقال البيان إن قيمة الديـــن لحـــالات البروتستــو عـــدم الدفـــــع بلغت 3.2 مليار جنيه عام 2019 مقابـــــــل مليار جنيـــــــــه عام 2018 بارتفـــــاع قـــدره 2.2 مليار جنيه بنسبة 219.2٪.

وأضاف أن عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس سجلت حالتين عام 2019 مقابـل 4 حالات عام 2018.

وبلغت قيمه الديـــــــن لأحكام إشهار الإفــــلاس 340.3 مليـــــون جنيــــــه عام 2019 مقابـــــــل 8.3 مليون جنيه عـام 2018 بارتفاع قــــدره 332 مليون جنيه.