تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري اليوم 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.