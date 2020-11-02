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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:11 ص الإثنين 02 نوفمبر 2020
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بنسبة 0.02% إلى مستوى 10454 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسة بالأسبوع، بنسبة 0.56% إلى مستوى 10456 نقطة.

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