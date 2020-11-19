أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

مصر تتلقى طلبات تصدير المستلزمات الطبية بعد موافقة "الصناعة"

06:06 م الخميس 19 نوفمبر 2020
مصر تتلقى طلبات تصدير المستلزمات الطبية بعد موافقة "الصناعة"

نيفين جامع

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن عددا من الدول بالخارج طلبت شحنات من المستلزمات الوقائية من عدوى كورونا، خلال الفترة الماضية، بعد سماح الحكومة بإعادة التصدير مرة أخرى.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت خلال منتصف سبتمبر الماضي، إعادة تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، بعد توقف دام لمدة 6 أشهر.

وكانت مصر أوقفت تصدير الكحول والماسكات الجراحية في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف عبده، أن طلبات التصدير لمصر جاءت من السعودية، وماليزيا، واليونان، وتونس، خلال الفترة الماضية، واصفا حجم الطلبات بالجيد بعد توقف التصدير لمدة طويلة.

وقال رئيس الشعبة، إن مصر لديها من المستلزمات الوقائية لعدوى كورونا مثل الكمامات والكحول ما يكفي للسوق المحلي والتصدير للخارج.

ويصل عدد المصانع التي تنتج المستلزمات الطبية في مصر إلى أكثر من 340 مصنعا، ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات إلى أكثر 15 مصنع، بزيادة 20 خط إنتاج منذ بداية أزمة كورونا، وفقا لما قاله شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات في وقت سابق.

وقال عزت، إن الإنتاج اليومي من الكمامات الطبية في مصير يصل حاليا إلى أكثر من 2 مليون كمامة.

نيفين جامع شعبة المستلزمات الطبية محمد إسماعيل عبده تصدير المستلزمات الطبية فيروس كورونا

الخبر التالى:

الدولار يخسر 8 قروش من قيمته مقابل الجنيه في نوفمبر (جراف تفاعلي)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من الخارجية المصرية بشأن مفاوضات سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا