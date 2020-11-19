مصر تتلقى طلبات تصدير المستلزمات الطبية بعد موافقة "الصناعة"

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن عددا من الدول بالخارج طلبت شحنات من المستلزمات الوقائية من عدوى كورونا، خلال الفترة الماضية، بعد سماح الحكومة بإعادة التصدير مرة أخرى.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت خلال منتصف سبتمبر الماضي، إعادة تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، بعد توقف دام لمدة 6 أشهر.

وكانت مصر أوقفت تصدير الكحول والماسكات الجراحية في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف عبده، أن طلبات التصدير لمصر جاءت من السعودية، وماليزيا، واليونان، وتونس، خلال الفترة الماضية، واصفا حجم الطلبات بالجيد بعد توقف التصدير لمدة طويلة.

وقال رئيس الشعبة، إن مصر لديها من المستلزمات الوقائية لعدوى كورونا مثل الكمامات والكحول ما يكفي للسوق المحلي والتصدير للخارج.

ويصل عدد المصانع التي تنتج المستلزمات الطبية في مصر إلى أكثر من 340 مصنعا، ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات إلى أكثر 15 مصنع، بزيادة 20 خط إنتاج منذ بداية أزمة كورونا، وفقا لما قاله شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات في وقت سابق.

وقال عزت، إن الإنتاج اليومي من الكمامات الطبية في مصير يصل حاليا إلى أكثر من 2 مليون كمامة.