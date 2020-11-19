تعرف على الشركات الفائزة بمزايدة التنقيب عن الذهب في مصر

كتب – أحمد السيد:

فازت 11 شركة في التنقيب عن الذهب، بالمزايدة التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية في مارس الماضي.

وبحسب ما أعلنه وزير البترول طارق الملا اليوم الخميس، فالشركات الفائزة، تضمنت 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية.

والشركات الفائزة هي شركة سينتامين الاسترالية، شركة بارك جولد جيولوجي الكندية، وشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية، وشركة AKH gold الإنجليزية، وشركة بي تو جولد الكندية، وشركة ريد سي ريسورسيز الكندية، وشركة مناجم النوبة الإنجليزية.

والشركات المصرية الفائزة بالمزايدة هي شركة ميداف للتعدين، وشركة العبادي للتعدين، وشركة شمال أفريقيا للتعدين والصناعة، وشركة إبداع فور جولد.

وكانت الوزارة طرحت مزايدة التنقيب في مارس وتم إغلاقها خلال سبتمبر الماضي، وتم إعلان نتائجها اليوم.

وقالت الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن معايير تقييم العروض الخاصة بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب، يوضح السبل التي على أساسها سيتم اختيار الشركات التي ستعمل في الصحراء الشرقية.