وزير البترول: إطلاق الجولة الثانية من مزايدة الذهب اليوم وحتى مارس 2021

كتب – أحمد السيد:

قال وزير البترول طارق الملا، إنه سيتم افتتاح الجولة الثانية من مزايدة الذهب اعتبارا من اليوم الخميس.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المزايدة ستكون جزأين، فتح جزء للبحث الذهب وجزء للبحث عن المعادن والخامات الأخرى (الحديد، أملاح البوتاسيوم، الفوسفات، طمي بحيرة ناصر).

وكانت الوزارة طرحت مزايدة التنقيب والبحث عن الذهب في مارس وتم إغلاقها خلال سبتمبر الماضي، وتم إعلان نتائجها اليوم.

وأضاف الوزير، أن المزايدة التي سيتم افتتاحها اليوم ستغلق في منتصف مارس 2021.

وأوضح الملا، أن الحكومة تستهدف استثمارات في قطاع التعدين بقيمة مليار دولار.

وقال الوزير، إن المفاوضات الخاصة باستحواذ رجل الأعمال نجيب ساويرس على شركة شلاتين توقف حاليا.

وأعلن الوزير فوز 11 شركة عالمية ومصرية بمزايدة التنقيب عن الذهب التي طرحتها الوزارة في مارس الماضي.

وقالت الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن معايير تقييم العروض الخاصة بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب، يوضح السبل التي على أساسها سيتم اختيار الشركات التي ستعمل في الصحراء الشرقية.

وأضافت أن نظام تقييم العطاءات يهتم بجميع الجوانب الفنية والمالية للعطاء المقدم، حيث يقوم الراغب في الفوز بالمزايدة بتقديم وثائق تثبت أن لديه الخبرة الفنية والقدرة المالية للقيام ببرنامج بحث ناجح على مدار عامين، كما يهتم نظام النقاط بمعايير الخبرة الفنية لفريق العمل، وأيضا خبرته في إدارة امتياز البحث والاستغلال للخام، وكذلك قدرته على تمويل برنامج البحث.

ومن أبرز الشروط الواجب توافرها للمتقدم في المزايدة أن يكون لدى الشركة خبرة أكثر من 10سنوات في مجال البحث واستغلال الخامات بمناطق مرخصة، وأكثر من 100عام من الخبرة التراكمية وتكون ذات الصلة في استغلال والبحث في مجال التعدين من قبل أعضاء فريق العمل بالشركة، على أن يكون لديه احتياطي خام الذهب الثابتة بأكثر من 10 ملايين أوقية، ويزيد إنتاجه السنوي خلال عام 2019 عن 500 ألف أوقية.

وأغلقت الثروة المعدنية أبواب التقدم للمزايدة يوم 15 سبتمبر الماضي، بعد أن استمرت لمدة 6 أشهر منذ مارس الماضي.