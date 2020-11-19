وزير البترول: 11 شركة تفوز بمزايدة التنقيب عن الذهب في مصر

كتب – أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول اليوم الخميس، إن 11 شركة عالمية ومصرية فازت بمزايدة التنقيب عن الذهب التي طرحتها الوزارة في مارس الماضي.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم، أن 23 شركة اشترت حزم البيانات الخاصة بمزايدة الذهب وتقدمت للمزايدة 17 شركة.

وقال الوزير، إن الشركات الفائزة بينها 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، أبرزها (سينتامين، ميداف، بارك جولد، العبادي، وريد سي ريسورسيز، ومناجم النوبة، وشمال أفريقيا، بي تي جولد، لوتس جول، AKH gold )

وكانت الوزارة طرحت مزايدة التنقيب والبحث عن حلول في مارس وتم إغلاقها خلال سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن معايير تقييم العروض الخاصة بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب، يوضح السبل التي على أساسها سيتم اختيار الشركات التي ستعمل في الصحراء الشرقية.

وأضافت أن نظام تقييم العطاءات يهتم بجميع الجوانب الفنية والمالية للعطاء المقدم، حيث يقوم الراغب في الفوز بالمزايدة بتقديم وثائق تثبت أن لديه الخبرة الفنية والقدرة المالية للقيام ببرنامج بحث ناجح على مدار عامين، كما يهتم نظام النقاط بمعايير الخبرة الفنية لفريق العمل، وأيضا خبرته في إدارة امتياز البحث والاستغلال للخام، وكذلك قدرته على تمويل برنامج البحث.

ومن أبرز الشروط الواجب توافرها للمتقدم في المزايدة أن يكون لدى الشركة خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال البحث واستغلال الخامات بمناطق مرخصة، وأكثر من 100 عام من الخبرة التراكمية وتكون ذات الصلة في استغلال والبحث في مجال التعدين من قبل أعضاء فريق العمل بالشركة، على أن يكون لديه احتياطي خام الذهب الثابتة بأكثر من 10 ملايين أوقية، ويزيد إنتاجه السنوي خلال عام 2019 عن 500 ألف أوقية.

وأغلقت الثروة المعدنية أبواب التقدم للمزايدة يوم 15 سبتمبر الماضي، بعد أن استمرت لمدة 6 أشهر منذ مارس الماضي.