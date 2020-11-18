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وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان إقامة مشروع سياحي بأرض "رأس جميلة" بشرم الشيخ

03:00 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان إقامة مشروع سياحي بأرض "رأس جميلة" بشرم الشيخ

جانب من اللقاء

كتبت – شيماء حفظي:

بحث وزيرا الطيران وقطاع الأعمال، التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار التنسيق والتكامل الذي تحرص عليه الحكومة المصرية بين وزاراتها.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الأربعاء، إن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، استقبل هشام توفيق وزير القطاع الأعمال العام بمقر وزارة الطيران المدني لدراسة آليات وضوابط تسهيل العمل.

كما ناقش اللقاء، سبل التعاون المشترك لإقامة مشروع سياحي فندقي بالشراكة بين شركتي المنتزه للسياحة والاستثمار و"إيماك العقبة"، على أرض "رأس جميلة" بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندسهشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومحمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة.

محمد منار هشام توفيق مشروع سياحي شرم الشيخ

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