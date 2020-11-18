أمازون تفتح صيدلية على الإنترنت ومخاوف من استغلال بيانات العملاء

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة أمازون الأمريكية أنها فتحت صيدلية على الإنترنت بما يسمح لها بممارسة نشاط بيع الأدوية لعملائها بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيان صحفي على موقعها الإلكتروني نشرته في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ويمكن لعملاء أمازون طلب الأدوية ومخزونات الدواء بحد أقصى 3 أشهر من خلال التليفون المحمول أو موقع أمازون الإلكتروني، حسبما أعلنت.

كما ستتيح خدمة أمازون إمكانية الوصول إلى متخصصين سيردون على استفسارات العملاء بشأن الأدوية والمستحضرات الطبية التي يتناولوها، كما ستمكن الشركة الأطباء من إرسال الوصفات الدوائية مباشرة إليها.

وقال موقع Tech Crunch المتخصص في التقنية إن إطلاق الصيدلية يمثل أوسع دفعة لشركة أمازون في مجال الرعاية الصحية حتى الآن، وهو ما يمكن أن يفتح فرصًا كبيرة جدًا لإيرادات الشركة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، والذي يدفع المستهلكين نحو المزيد من الرعاية عن بعد واستخدام القنوات عبر الإنترنت لجميع احتياجات التسوق الخاصة بهم.

وبحسب بيان أمازون فإن معظم أشكال التأمين مقبولة، ويمكن أيضًا للأعضاء الأساسيين الذين ليس لديهم تأمين شراء الأدوية ذات العلامات التجارية أو العامة من أمازون والحصول على خصم.

وقالت إن الشركة ستمنح خصمًا من 50 ألف صيدلية منتشرة في جميع أنحاء أمريكا.

وقال نائب رئيس صيدلية أمازون، تي جيه باركر إنه يأمل في تحويل صناعة "يمكن أن تكون غير ملائمة ومربكة"، بحسب موقع BBC.

وقال "نعمل بجد خلف الكواليس للتعامل مع المضاعفات بسلاسة حتى يتمكن أي شخص يحتاج إلى وصفة طبية من فهم خياراته وتقديم طلباته بأقل سعر متاح والحصول على أدويته بسرعة".

وتعهدت أمازون أن تبقي بيانات العملاء الصحية منفصلة ومتميزة عن تلك الموجودة على موقع بيع التجزئة لديها، كما أنها لن تتم مشاركة أي معلومة مع المعلنيين دون إذن العملاء.

لكن المدير التنفيذي السابق لشركة أمازون جيمس طومسون قال لـ "BBC" إنه يمكن أن يتخيل أمازون تقدم معدات رياضية أو محلات بقالة معينة أو منتجات أخرى بناءً على البيانات الصحية لعميل معين.

وقال: "عندما تبدأ هذه الأنواع من الأشياء بالحدوث، أعتقد أنه سيصبح أكثر وضوحًا أن لدينا مشكلة كبيرة في البيانات".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة عن إطلاق صيدلية، بعدما سبقت هذه الخطوة إطلاقها صيدلية في الهند في أغسطس الماضي.

في يناير أعلنت عن صيدلية أمازون في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

وفي عام 2018 أعلنت أمازون، أنها استحوذت على صيدلية Pillpack على الإنترنت مقابل 753 مليون دولار.