أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر خلال تعاملات الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لينخفض الجرام جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 820 جنيهًا مقابل 821 جنيهًا، أمس.
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.
وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.11%، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 2.13 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1878 دولارًا في تمام الساعة 12:26 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت نحو 4 جنيهات للجرام، خلال تعاملات أمس.
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