إطلاق منصة "صوت 50 مليون امرأة أفريقية" لدعم رائدات الأعمال

نيفين جامع تعقد لقاءات مكثفة مع عدد من ممثلي القطاع الخاص بالإمارات

كتب- مصطفى عيد:

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، احتفالية لإطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" في مصر، اليوم الأربعاء، وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وبحسب بيان من الجهاز، حضر الاحتفالية مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وشارك في الملتقى مالين بلومبرج ممثل البنك الأفريقي للتنمية، وتشيليشي كابويبوي سكرتير عام الكوميسا.

ووفقا للبيان، تهدف هذه المنصة إلى تفعيل التواصل التجاري والصناعي بين ملايين النساء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال بالقارة الأفريقية.

وألقى طارق شاش، كلمة بالإنابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وأشارت نيفين جامع، خلال هذه الكلمة، إلى أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في إطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" يأتي وفقا لتوجهات الدولة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الأفريقية وزيادة التبادل التجاري فيما بينها وفتح أسواق جديدة خاصة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت جامع في كلمتها أن هذه المنصة تعد تتويجا لجهود الجهاز في التنسيق مع مختلف المنظمات والمؤسسات الرائدة في مجال التنمية الشاملة وتمكين المرأة بالدول الأفريقية وأهمها البنك الأفريقي للتنمية الذي يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة.

وذكرت أن البنك مول الكثير من الاتفاقيات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة التي نفذها الجهاز في معظم محافظات الجمهورية منذ بداية إنشائه وحتى الآن، وكذلك مجموعة الكوميسا.

وقالت إن هذا المشروع هو أول منصة الكترونية تربط بين 50 مليون امرأة في مجال الأعمال التجارية داخل 38 دولة أفريقية، وسوف تسهم بشكل كبير وفعال في تيسير نقل الأفكار والمعارف والمعلومات فيما بين صاحبات المشروعات ورائدات الأعمال في شتى أنحاء القارة الأفريقية.

وأضافت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات سيكون مسئولا عن إدارة المحتوى والمعلومات الخاصة بمصر على هذه المنصة.

وعبرت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن فخرها وسعادتها بإطلاق هذه المنصة الهامة التي سوف تجمع ملايين النساء صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال في أفريقيا في مكان واحد.

وأكدت أنها خطوة هامة على طريق تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس مُمثل في المنصة منذ بدء التفكير فيها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على دعم وتمكين المرأة الأفريقية إيماناً منها بأن تمكين المرأة الأفريقية هو تمكين للقارة بأكملها.

وأوضحت أن الخطط والسياسات التي تقوم مصر بتنفيذها للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة على المستوى الوطني لا تتم بمعزل عن انتمائها الأفريقي.

وأكدت مالين بلومبرج، ممثلة البنك الأفريقي للتنمية، أن إطلاق المنصة يعد مبادرة واعدة للغاية فهي ستعمل على تعزيز الشمول المالي من جانب، ودعم التعاون وتقاسم المعلومات بين النساء من صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال في مصر ونظيراتهن في الدول الأفريقية من جانب آخر.

وأوضحت ممثلة البنك الأفريقي أن هذه المنصة من شأنها أيضا تحسن البيئة المواتية للنساء في مصر، كما أعربت عن امتنانها من أن المنصة ستدار في مصر من خلال جهاز تنمية المشروعات الذي يتعاون معه البنك تعاونا وثيقا خاصة على مدار العقد الأخير.

وأشارت سكرتير عام الكوميسا أن منصة صوت 50 مليون امرأة أفريقية ليست مجرد سوق للسيدات في مصر لعرض منتجاتهن أو التواصل مع من يقومون بشراء هذه المنتجات وحسب، وإنما تمثل مركزا يتيح المعلومات التي تمكنهن من الوصول إلى الخدمات المالية، والتدريب على إدارة الأعمال، ومحو الأمية المالية.

وقالت إن هذا المركز يقدم للسيدات أيضا النصائح والإرشادات المفيدة التي تتعلق بكيفية انخراطهن في أعمال الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن الكوميسا قامت بتنفيذ هذه المنصة بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية وصل إلى 14 مليون دولار.