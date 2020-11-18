تعرف على أكثر 3 خدمات إقبالًا بين مشتركي محافظ المحمول الإلكترونية

كتب-علاء حجاج:

أظهر تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للمحمول، ارتفاعا بنسبة 156% في المعاملات خلال أكتوبر الماضي مقارنة بشهر مارس.

وبحسب التقرير جاءت أكثر 3 خدمات استخدمها المشتركين بواسطة المحافظ الإلكترونية للمحمول كالتالي:

1. التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 38% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

2. الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 31% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

3. شحن رصيد (المحمول/الإنترنت): أي شحن رصيد الهاتف المحمول أو دفع فاتورة الانترنت بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 27% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

وقال الجهاز إن هذه الخدماا منتشرة في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية في طليعة المحافظات بنسبة 49% من حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية في المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-45 عاما.