وزير الطيران المدني يبحث فرص جذب الاستثمارات الجديدة مع هيئة الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، مع محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات، وكذا بحث تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية.

كما استعرض الجانبان الخطط الموضوعة بين الوزارة والهيئة من أجل جذب العديد من الاستثمارات الجديدة والخاصة بقطاع الطيران المدني، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول بديلة للمشكلات، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الأربعاء.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران من خلال شركاتها وهيئاتها التابعة، وكذلك استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات لبعض المشروعات الهامة التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة، وفقا للبيان.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والتي تهدف إلى تطوير منظومة الطيران المدني، وهذا القطاع الحيوي الهام الذي يعد من أهم مصادر الدخل القومي المصري.

كما أشاد الجانبان بالدور الفعال الذي تقوم به الدولة من خلال تقديم أوجه الدعم الكامل وتشجيع الاستثمارات المختلفة لجميع قطاعات وأجهزة الدولة؛ وكذا منح تيسيرات مناسبة للمستثمرين من أجل تحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم دفع عجلة التنمية والاستثمار.

وأوضح وزير الطيران أنه في ضوء توجيهات الحكومة المصرية تشهد هذه المرحلة تحقيق الكثير من الإنجازات غير المسبوقة، واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات وأجهزة الدولة.

وأشار إلى أن ذلك يساهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة وإقامة العديد من المشروعات القومية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وبما يصب في صالح الاقتصاد المصري.