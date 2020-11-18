زيادة الإيرادات يرفع أرباح هيرميس 18% في الربع الثالث من العام

كتبت- شيماء حفظي:

قالت المجموعة المالية هيرميس، في بيان اليوم الأربعاء، إن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري بمعدل سنوي 18% ليبلغ 422 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن نمو الأرباح، يأتي في ضوء نمو الإيرادات بمعدل سنوي 21% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وأضافت الشركة، أن نمو الإيرادات يعكس الأداء القوي لقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) خلال الربع الثالث من عام 2020.

وشهد الربع الثالث، ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بشكل ملحوظ بفضل تسجيل أتعاب أداء بقيمة 349 مليون جنيه نتيجة التخارج الناجح من شركة «Vortex Solar» خلال نفس الفترة.

وبلغت مساهمة قطاع التمويل غير المصرفي في إجمالي الإيرادات 335 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 12%، بحسب البيان.

وأضافت الشركة، أنه مع استمرار أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال في الاستفادة من تعافي أسواق المال الإقليمية وما ترتب عليه من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (Seed Capital) والاستثمارات، حيث ارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 22% لتبلغ 372 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الشركة ملتزمة بدراسة وتقييم تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19) على جميع أنشطة الشركة بصفة مستمرة.

وأوضح عوض أن نجاح قطاع الاستثمار المباشر في تحقيق أتعاب بقيمة 349 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة اتمام صفقة التخارج الاستراتيجي الناجحة من حصة الإدارة الخاصة بشركة «Vortex Solar»، ساهم في تعزيز أداء الشركة بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة.

وأشار عوض، إلى مواصلة قطاع التمويل غير المصرفي تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة، بعدما شهدت الفترة حصول شركة ڤاليو على ترخيص ممارسة النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالتالي أصبحت جميع أنشطة الشركة تحت إشراف الجهات الرقابية بشكل كامل.

كما أشاد عوض بنجاح ڤاليو في تسجيل أعلى مبيعات لها منذ إطلاقها، وتزامن ذلك مع ارتفاع مبيعات أنشطة التأجير التمويلي بمعدل سنوي 54%.

وأشار إلى ريادة قطاع الوساطة في الأوراق المالية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، ونجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام ست صفقات بقيمة 193 مليون دولار خلال الربع الثالث وتتنوع بين الأسهم والدمج والاستحواذ وترتيب الدين، مما يعكس قدرة الشركة على تنفيذ مختلف الصفقات في العديد من الأسواق على الرغم من التحديات الراهنة.