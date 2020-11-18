وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع نيجيريا في مجال التعدين

طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوتي

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوتيشوكو سامبسون أوجا، وزير الدولة النيجيري لشئون تنمية التعدين والحديد والصلب، سبل تعزيز التعاون في مجال التعدين ومناقشة أهم المجالات والمشروعات المطروحة للعمل المشترك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه الثروات.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه المباحثات تأتي في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها كلا البلدين في هذا المجال.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن التعديلات الجديدة على قانون التعدين نجحت في تهيئة مناخ استثماري جاذب في مجال الثروة المعدنية، حيث تم طرح المزايدة العالمية للذهب مؤخراً على أسس المنظومة الجديدة التي تم وضعها في تعديلات القانون الجديدة والتي لاقت إقبالا من شركات التعدين العالمية.

وأشار إلى مشاركة وفود من قطاع التعدين المصري في المحافل الدولية المهتمة بشئون التعدين التي تعقد سنوياً مثل مؤتمرات التعدين بكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها بهدف الترويج لنشاط التعدين في مصر، والفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وأكد الوزير أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين تهدف في المقام الأول إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية وتحقيق القيمة المضافة من خلال استغلال الخامات التعدينية في الصناعات التحويلية التي تمتاز بعائدها الاقتصادي الكبير.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد لاجتماع مسئولي قطاع التعدين بالبلدين لتقديم مبادرة نموذجية للعمل المشترك قائمة على تحقيق الاستفادة المشتركة وتحديد أوجه ومجالات التعاون والفرص المتاحة في مجال التعدين.

ومن جانبه، ذكر الوزير النيجيري أن بلاده تعمل حاليا على تعديل قانون التعدين بها بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات المعدنية واستغلالها في تحقيق القيمة المضافة.

وأشار إلى تقديم الشركات المصرية لخبراتها في عدة مجالات للدول الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بتطور أساليب عمل الشركات المصرية.

وأكد الوزير أن الشركات النيجيرية ترغب في الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية، والعمل المشترك في عدة مجالات وخاصة الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

وحضر اللقاء علاء خشب نائب وزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية، وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفني، وعبد القادر دانداتي سفير نيجيريا بمصر.ش