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مدينة نصر للإسكان: توقيع اتفاق استحواذ مستثمر استراتيجي على "النصر للمرافق"

10:34 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
مدينة نصر للإسكان: توقيع اتفاق استحواذ مستثمر استراتيجي على "النصر للمرافق"

مدينة نصر للإسكان والتعمير

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع تعاقد استحواذ مستثمر استراتيجي على شركة النصر للمرافق والتركيبات بنسبة 98.37% بقيمة حوالي 30 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أنه تم سيتم اعتماد الاتفاق من الجمعية العمومية المزمع انعقادها الشهر القادم.

وكان مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وافق على العرض المقدم من مستثمر استراتيجي للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات.

وأوضحت الشركة، في بيان سابق للبورصة، أن العرض من مستثمر استراتيجي لشراء 100% من أسهم شركة النصر للمرافق والتركيبات- شركة مقاولات- والمملوكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 98.4%، دون الإفصاح عن اسم الجهة صاحبة عرض الشراء.

وقال البيان، إن قيمة العرض حوالي 30 مليون جنيه مصري مقابل استثمارات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في رأس مال الشركة التابعة بالإضافة إلى رصيد المديونية المستحق لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لدى الشركة التابعة.

كما يتضمن العرض شراء حصة شركة النصر للأعمال المدنية في رأس مال شركة النصر للمرافق والتركيبات (200 ألف سهم بنسبة 1.6%)، وفقا للبيان.

ودعت الشركة في بيان منفصل للبورصة اليوم، لانعقاد جمعية عامة عادية، في 13 ديسمبر المقبل، لاعتماد الاتفاق.

مدينة نصر للإسكان النصر للمرافق

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