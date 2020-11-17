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الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة: البورصة المصرية الأفضل عربيا

04:29 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
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كتبت- شيماء حفظي:

قال شيرين القاضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية تعد أفضل وأول سوق في المنطقة العربية.

وأضاف القاضي، خلال احتفالية مرور 25 عاما على تأسيس الشركة اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن بعض الأسواق العربية حجمها كبير لكن البورصة المصرية تعد أفضل أسواق المال بالمنطقة، كما أن العديد من الأسواق ينقصها الكثير من التطوير.

وأوضح أن سوق المال المصري بدأ مرحلة جديدة للتطور في الوقت الذي تزيد فيه أهمية أسواق المال باعتبارها كاشفة لكافة القطاعات الاقتصادية من حيث المبيعات وانخفاض وارتفاع الأسعار وأزمات السيولة.

وأكد القاضي أن شركته كانت عنصرًا أساسيًا في المشهد الاستثماري المصري منذ عام 1992، واستطاعت التغلب على جميع التحديات التي شهدها السوق خلال تلك الفترة، بما في ذلك الأزمات المالية العالمية والثورات التي شهدتها المنطقة ومصر، وكذلك وباء كورونا الذي يعاني منه العالم، ومع ذلك لم تتنازل الشركة أبدًا عن التميز ولم تساوم على جودة عملها.

وأضاف أنه منذ إنشاء الشركة في عام 1992، تطورت برايم القابضة من كونها مكتب استشاري لبرنامج الخصخصة الذي قامت به الحكومة المصرية إلى بنك استثماري رائد في السوق.

ويقول محمد ماهر: "كان استثمارنا دائمًا يعتمد على تقديم المزيد من الشفافية والجودة".

وأضاف "تعاملاتنا الشخصية مع عملائنا؛ سواء كانوا أفرادًا أم شركات، هي القوة التي تدفعنا دائمًا إلى الأمام. موظفونا هم أقوى أصولنا ويشعرون دائما أنهم الملاك الحقيقيين لشركة برايم القابضة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء ومعدلات الإنتاج."

وأوضح أن برايم القابضة التي بدأت بحوالي 10 موظفين أصبح بها أكثر من 200 موظف من أفضل الكوادر.

وتدير شركة برايم القابضة حالياً 6 شركات تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية التي تشمل خدمات بنوك الاستثمار، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، وبحوث الاستثمار، والاستثمار المباشر، وإدارة الصناديق، ومؤخراً خدمات التكنولوجيا المالية (فينتك).

وأشار شيرين القاضي إلى أن الآونة الأخيرة شهدت دخول برايم في مجال التكنولوجيا المالية من خلال أحدث إضافة لديها وهي شركة "برايم فينتك" لتبقى على اطلاع بتطور السوق واحتياجات المستهلكين.

وأضاف القاضي أنه من الضروري الاستفادة من الفرص، خاصة في ظل ظروف السوق الصعبة والمليئة بالتحديات، "لكننا دائما نثق في أدائنا وقدرات موظفينا".

شركة برايم القابضة يرين القاضي لبورصة المصرية

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