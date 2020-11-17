ماذا حدث لأسواق الأسهم والنفط والذهب بعد الإعلان عن لقاح "مودرنا"؟

كتب- مصطفى عيد:

احتفل الكثير من أسواق العالم خلال جلسة تداول أمس الاثنين بالإعلان عن لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد بفعالية تصل إلى 94.5% تحت اسم "مودرنا" ليصبح اللقاح الأعلى فعالية من بين اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن سواء حصلت على موافقات أو تحت التجربة.

وارتفع المؤشر الأمريكي داو جونز الصناعي أمس بنسبة 1.6% أي بنحو 470.6 نقطة مسجلا أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي عند 29450 نقطة، حيث سجل في الأيام الأخيرة بذلك أسرع تعافي من مستويات هابطة في حوالي 3 عقود.

كما ارتفع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.16% أي بحوالي 41.76 نقطة، وصعد كذلك مؤشر ناسداك، الخاص بأسهم التكنولوجيا بنحو 94.84 نقطة بنسبة 0.8%.

وقادت أسهم الطاقة مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع وجود شركات TechnipFMC وSchlumberger وValero Energyمثل بين أفضل الشركات أداءً أمس حيث ارتفعت جميعها ما يقرب من 10%، ولكنها رغم ذلك لا تزال منخفضة بأكثر من 40% خلال هذا العام، وفقا لشبكة فوربس.

وساعدت التعزيزات الكبيرة لأسهم شركات الطيران والفضاء قطاع الصناعات لتحقيق ثاني أفضل مكاسب بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث ارتفعت شركة بوينج بنسبة 8%، كما صعدت أسهم شركات أمريكان إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، والمتحدة إيرلاينز بين 4 و5%.

ويأتي الإعلان عن هذا اللقاح بعد أسبوع واحد من الإعلان عن لقاح شركتي فايزر وبيونتيك بفعالية 90% ضد فيروس كورونا المستجد.

وبينما صعدت شركة مودرنا منتجة اللقاح الجديد بنسبة 9.57% خلال جلسة أمس، هبطت أسهم كل من فايزر وبيونتيك بنسبتي 3.51% و13.66% على التوالي.

وعلى مستوى أسواق النفط والمعادن، ارتفعت أسعار خام النفط برنت خلال تعاملات أمس بنسبة 2.4% مقارنة بمستواها بنهاية تعاملات الجمعة، ليصل سعر البرميل إلى 43.82 دولار.

كما زاد سعر الخام الأمريكي خلال تعاملات أمس بنسبة 3% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة، ليصل سعر البرميل إلى 40.13 دولار.

وكانت أسعار الذهب انخفضت أمس بنحو 1.3% عقب الإعلان عن اللقاح الجديد ولكنها ارتفعت بعد ذلك معوضة خسائرها لتغلق على استقرار نسبي مقارنة بمستواها في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، حيث وصلت إلى مستوى 1888.95 دولار.