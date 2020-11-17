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رئيس القابضة الكيماوية: الانتهاء من تعويض عمال القومية للأسمنت بتمويل ذاتي

01:18 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
رئيس القابضة الكيماوية: الانتهاء من تعويض عمال القومية للأسمنت بتمويل ذاتي

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تمكنت من توفير تمويلات تعويض عمال القومية للأسمنت، بشكل ذاتي.

وكانت الشركة القابضة تسعى لاقتراض نحو 300 مليون جنيه لاستكمال التعويضات، لكنه لم يكتمل، ووفرت الشركة المبلغ بشكل ذاتي، بحسب مصطفى.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أنه بعد توفير التمويل، تكون انتهت من تعويضات العاملين بعد تصفية القومية للأسمنت.

ويجري تعويض العمال عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر 2019، على وقف عمل الشركة وتعيين مصفٍ لأصولها بعد 62 عامًا هي عمر الشركة.

وكانت اتفاقية التسوية التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال العام في مارس الماضي، نصت على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت.

وتختص هذه اللجنة باحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى عمال القومية للأسمنت وزارة قطاع الأعمال

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