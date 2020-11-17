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توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن ومؤسسة ساويرس لدعم الطفولة المبكرة

12:41 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن ومؤسسة ساويرس لدعم الطفولة المبكرة

جانب من التوقيع

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية والصحية المقدمة للأطفال في سن الطفولة المبكرة.

وقال بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء إن تحسين الجودة سيتم من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة بالحضانات المستهدفة وبناء قدرات العاملين في أقسام الطفولة المبكرة من كوادر وزارة التضامن والجمعيات الشريكة ورفع كفاءة ميسرات الحضانات وأعضاء مجالس الإدارات بالجمعيات ومجالس أمناء المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وذكر البيان أن العمل بهذا البروتوكول سيستمر لمدة 5 أعوام من تاريخ التوقيع، ويتضمن عدة مشاريع أولها مشروع لدعم تطوير واعتماد الحقائب والكوادر التدريبية لبرامج بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة بالشراكة مع البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وستمول مؤسسة ساويرس هذا المشروع بإجمالي ميزانية قدرها 4.228 مليون جنيه والذي يتم تنفيذه بدءًا من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في البيان إن مشروع تطوير واعتماد الحقائب التدريبية والبرامج التدريبية لبرامج بناء القدرات للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لزيادة نسبة الالتحاق بالحضانات.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وعددها 10 آلاف حضانة ، مشددة على أنه من المستهدف تطوير 700 حضانة.

وأضافت أن الأمر لا يقتصر فقط على البنية التحتية للحضانات ولكن يشمل كل ما يتعلق بها من المشرفة أو الميسرة التي تعلم الأطفال.

وأوضحت أنه سبق هذا التعاون مع مؤسسة ساويرس العام الماضي بما يقرب من 4 إلى 5 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن مؤسسة ساويرس مستمرة في تقديم هذا الدعم كل عام.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنها عقدت لقاء مع وزير التربية والتعليم لإنشاء حضانات ذكية وحل مسألة التراخيص، مشيرة إلى أن بروتوكول اليوم لاعتماد الحقائب التدريبية والكوادر التدريبية سواء بوزارة التضامن من العاملين في مجال الحضانات أو الأسرة والطفولة.

توقيع بروتوكول تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة ساويرس للتنمية الطفولة المبكرة

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