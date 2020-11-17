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برايم سبيد تتعاقد مع 5 شركات طيران لتقديم التحاليل للمسافرين والعاملين

11:08 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
برايم سبيد تتعاقد مع 5 شركات طيران لتقديم التحاليل للمسافرين والعاملين

شركة سبيد ميديكال

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة سبيد ميديكال، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن شركتها الشقيقة برايم سبيد للخدمات الطبية، تعاقدت مع 5 شركات طيران محلية وعربية لتقديم خدمة التحاليل للمسافرين والعاملين.

وأضاف البيان، أن برايم سبيد حصلت على جهاز من شركة Abbot الأمريكية ذو القدرة على استخلاص نتيجة الـPCR لفيروس كورونا في أقل من 10 دقائق مقارنة بساعات بالنسبة للأجهزة الأخرى وبدقة تفوق الأجهزة العادية بخمس مرات على الأقل مما يفتح الباب أمام تطبيقات كثيرة متنوعة.

وتمتلك شركة سبيد ميديكال، نحو 30% من شركة برايم سبيد.

وبحسب البيان، تعاقدت برايم سبيد مع شركات مقدمي التأشيرات للسفر للخارج وشركات التأمين لتكامل عملها وخدماتها المقدمة.

شركة سبيد ميديكال تقديم التحاليل للمسافرين شركات طيران

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