وزير المالية: 15.5% زيادة في إيرادات الدولة بأول أربعة أشهر من الموازنة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية إن إيرادات الدولة زادت خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 15.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر عقدته وزارة المالية اليوم أن هناك زيادة بنسبة 11.4% في الحصيلة الضريبية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن هناك زيادة في المصروفات خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.

وبحسب الوزير، انخفض العجز الكلي للموازنة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إلى 2.6% مقابل 3.1% في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال إن الفائض الأولي تراجع إلى 5.5 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 12 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وهو ما أرجعه الوزير إلى زيادة ضخ الاستثمارات خلال الشهور الأخيرة من أجل توفير فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم الصادرات.

وأكد الوزير أن الوزارة حاليا تعمل على إنشاء نظام لإصدار الصكوك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك وتحويله لمجلس النواب، متوقعا أن يتم الاحتفال بأول إصدار للصكوك السيادية في مثل هذا التوقيت من العام المقبل مثلما حدث مع السندات الخضراء التي أصدرتها مصر مؤخرا.