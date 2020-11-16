القابضة المعدنية: تغيير مجالس إدارات 15 شركة تابعة للتوافق مع تعديلات القانون

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه تم الانتهاء من تغيير شامل في مجالس الإدارات وفقاً لتعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 – قانون قطاع الأعمال العام بالقانون رقم 185 لسنة 2020 بفصل الإدارة عن الملكية في الشركات بتعيين عضو مجلس إدارة غير متفرغ وعضو منتدب تنفيذي.

وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة البالغ عددها 15 شركة واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2019 /2020.

واختتم السعداوي، اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية والعادية بشركات: المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" ومصانع النحاس المصرية والعامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" على التوالي.

وقال البيان، إنه قد تم تكليف عمر محمد عبد العزيز خطاب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" ومحمد يحيى أحمد ومعروف سعيد محمد سويلم ومصطفى أبورجيلة محمد أحمد كأعضاء معينيين لمجلس إدارة الشركة، وجابر متولي محمد كعضو منتخب.

وذكر البيان أنه تم تكليف محمد حسن مهني جاد الله رئيساً غير تنفيذي لمجلس الإدارة لشركة مصانع النحاس المصرية، ومحمد عزوز سلامة، ووائل مصطفى شعبان وطارق كمال خليل الباجوري كأعضاء معينيين لمجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى أحمد عبد السلام إبراهيم جاويش كعضو منتخب.

وأوضحت القابضة، أنه تم تكليف سيد عبد السميع السيد بدر رئيساً غير تنفيذي لمجلس الإدارة للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، ويحيى أحمد عبد الفتاح عيش وأشرف حسين أحمد عبد الله وعماد محمد عويس كأعضاء معينيين لمجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى أحمد سعيد زيدان كعضوًا منتخبًا، وقد تم عقد اجتماع لاحق بين السادة أعضاء مجالس الإدارات المعينيين والمنتخبين قاموا فيه باختيار أحد الأعضاء ليكون عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة.

وأكد رئيس القابضة، على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وكذا البدء في مشروعات مستجدة لتطوير الشركات بالتعاون مع مختلف الجهات المتخصصة داخل مصر وخارجها.

وقالت الشركة القابضة، إن فلسفة التغيير قامت على دعم مجالس الإدارات بالكفاءات والتخصصات التي تحمل إضافة للشركات التابعة وتعزز من قدرتها على النمو والتطوير في ظل التحديات التي تواجه مختلف الأنشطة الصناعية وعلى رأسها نقص التمويل وارتفاع أسعار الطاقة.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية هي أول شركة قابضة تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام تنتهي من عقد كافة الجمعيات وتشكيلات مجالس إدارات الشركات التابعة على الرغم من كونها من كبرى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من حيث عدد الشركات التابعة لها بعدد 15 شركة تابعة.