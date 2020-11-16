رئيس كوكاكولا: أضفنا خط إنتاج جديد في يوليو الماضي رغم تداعيات كورونا

كتبت – شيماء حفظي:

قال أحمد راضي الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا إن الشركة أضافت خط إنتاج خلال شهر يوليو الماضي رغم تحديات أزمة كورونا.

وأشار راضي في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر المسؤولية المجتمعية اليوم الاثنين إلى أن الشركة لديها مشروعات توسعية خلال الفترة المقبلة مع التركيز على مشروعات خدمة المجتمع.

وتنفذ كوكاكولا عدة مشروعات ضمن مسؤوليتها المجتمعية بما يخدم أنشطة الشركة في آن واحد.

وقال راضي إنه من أهم أدوار القطاع الخاص خلق فرص عمل سواء بشكل مباشر مرتبط بنشاط الشركات أو من خلال الأنشطة المرتبطة والصناعات المغذية.

ويعمل في كوكاكولا 10 آلاف موظف فيما توفر الأنشطة المغذية للصناعة نحو 100 ألف فرصة عمل، وفقا لراضي.

وتستثمر كوكاكولا في مشروع لإعادة تدوير البلاستيك بنسبة ستصل إلى 40% وتستهدف الشركة إعادة تدوير إجمالي البلاستيك المستخدم بحلول 2030.

كما تنفذ الشركة 16 مشروعا لإعادة المياه المستخدمة في الصناعة للمجتمع مرة أخرى حيث تستهلك الشركة نحو 2.3 مليار متر مكعب من المياه.

وواجهت الشركة تراجعا في المبيعات خلال أزمة كورونا لكنها تمكنت من الحفاظ على العمال واتخاذ الإجراءات الوقائية مع استمرار العمل.