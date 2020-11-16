أرباح فوري تقفز 90.4% وتسجيل مدفوعات قياسية خلال أول 9 أشهر من العام

كتبت-ياسمين سليم:

قفزت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 90.4% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال تقرير لمجلس إدارتها عن نتائج أعمال الشركة مرسل للبورصة اليوم الاثنين إنها حققت صافي أرباح قبل خصم حقوق الأقلية بلغ 145.1 مليون جنيه مقابل 76.2 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وقفز إجمالي الإيرادات بنسبة 45.2% إلى 892.7 مليون جنيه مقارنة بـ 614.8 مليون جنيه في أول 9 أشهر من 2019.

وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات إلى الأداء التشغيلي القوي لجميع قطاعات الشركة خلال هذه الفترة.

وقالت الشركة إنها نجحت في مواصلة تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها بهدف تنويع مصادر الإيرادات، مما أثمر عن ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات المصرفية في إجمالي الإيرادات بأكثر من الضعف خلال أول 9 أشهر من 2020، فضلًا عن النمو الملحوظ لمساهمة قطاع التمويل متناهي الصغر في إجمالي الإيرادات.

وحققت شركة فوري نتائج قياسية من خلال إجمالي قيمة المدفوعات خلال أول 9 أشهر من 2020، بالتزامن مع نمو شبكة نقاط البيع وعدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات البنكية بشكل ملحوظ، بحسب التقرير.

وارتفعت قيمة إجمالي المدفوعات بنسبة 52% لتصل إلى 58.7 مليار جنيه، في أول 9 أشهر من العام الجاري.

وقفز عدد المستخدمين النشطين على شبكة فوري بنسبة 20%، ليصل العدد إلى 29 مليون مستخدم، وارتفع عدد نقاط البيع إلى 194.1 ألف نقطة بنسبة 55%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وسجلت الشركة قفزة في عدد المعاملات لتصل إلى 818 مليون معاملة خلال هذه الفترة بنسبة ارتفاع 32%.

كما ارتفع عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات بنسبة 154% ليصل العدد إلى 114.9 ألف تاجر، وعدد البنوك المتعاقدة مع الشركة إلى 37 بنكًا بنسبة ارتفاع 12%.

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، في التقرير إن عدد مرات تحميل تطبيق فوري تخطى حاجز المليون مرة خلال أول 9 أشهر من العام، مما أدى إلى زيادة حجم المعاملات بشكل كبير بصورة شهرية.

وأضاف أن السوق المصري لا يزال يطرح المزيد من فرص النمو، التي تؤهل الشركة للتوسع في باقة الخدمات والحلول التي تقدمها، لتعزيز منظومة الدفع الإلكترونية.

وكانت أرباح شركة فوري قفزت خلال النصف الأول من العام بنسبة 136% لتصل إلى 85.9 مليون جنيه مقابل 36.4 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

ومنذ تأسيسها عام 2007، تعتبر شركة فوري هي المنصة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة.