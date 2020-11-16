السويدي تتعاقد على تنفيذ مشروع النقل الذكي بالطرق السريعة بـ 90 مليون دولار

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات السويدي إليكتريك، عقدًا مع الحكومة المصرية بقيمة 90 مليون دولار، لتنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي للطرق السريعة.

وقالت الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم الاثنين إنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا، من تاريخ توقيع العقد وذلك لتنفيذ منظومة النقل الذكي للطرق السريعة ITS.

وتتضمن المنظومة، نظام إدارة المرور، ونظام تحصيل الرسوم، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي للمنظومة ويقع في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع 6 طرق بإجمالي طول 1079 كم، وفقًا للبيان.

وذكر البيان أن الطرق هي، طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كم، وطريق القاهرة-الإسماعيلية-بورسعيد بطول 195 كم، وطريق القاهرة-الإسكندرية بطول 220 كم، وطريق القاهرة-العين السخنة بطول 134 كم، وطريق القاهرة-السويس بطول 134 كم، وطريق الدائري الإقليمي بطول 380 كم.

وتعمل الشركة في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات.