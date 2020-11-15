أرباح "عبور لاند" تتراجع 12% في الربع الثالث من 2020 رغم زيادة المبيعات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة عبور لاند للصناعات الغذائية أنها حققت تراجعا في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، سجل صافي أرباح عبور لاند نحو 99.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل نحو 113.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019.

وشهد بذلك صافي أرباح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري تراجعا طفيفا، حيث وصل إلى 239.5 مليون جنيه مقابل نحو 240.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي تراجع الأرباح في الربع الثالث من 2020 رغم ارتفاع مبيعات الشركة خلال الفترة لتسجل 795.5 مليون جنيه مقابل نحو 733 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة 8.5%.

لكن تكلفة المبيعات ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 622.7 مليون جنيه مقابل نحو 553.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة زيادة 12.5%.

كما ارتفعت المصروفات البيعية والتسويقية للشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 34.5 مليون جنيه مقابل نحو 26.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة 31.2%.

وحققت شركة عبور لاند مبيعات خلال أول 9 أشهر من عام 2020 نحو 2.044 مليار جنيه مقابل نحو 1.921 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة 6.5%.

وتعمل عبور لاند في تصنيع جميع منتجات الألبان والجبن الأبيض والجبن المطبوخ والزبادي والعصائر الطبيعية والمسلى الصناعي وجميع أنواع الحلوى.