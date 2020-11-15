"دومتي" تعتزم بدء إنتاج وبيع اللبن منتصف الربع الأول من العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" إنها تعتزم الدخول في قطاع إنتاج الألبان، حيث تخطط للبدء في إنتاج وبيع اللبن منتصف الربع الأول من عام 2021.

وأضافت الشركة، خلال بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها وقعت عقدا مع شركة تتراباك لشراء خط لتعبئة منتجات الألبان بتكلفة استثمارية قدرها 500 ألف دولار أمريكي.

وذكرت الشركة أنه سيتم تعبئة منتج اللبن في عبوات الكرتون من شركة تتراباك.

وأشارت دومتي إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءا من خطتها نحو التحول إلى كيان ينتج كافة أنواع الأغذية والمشروبات.

وتعمل شركة دومتي في إنتاج وتسويق منتجات الجبن والعصائر الطبيعية والمشروبات منذ 1988.