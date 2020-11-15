أرباح الشرقية للدخان ترتفع 10% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أنها سجلت زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 9.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.

وبحسب القوائم المالية للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، سجلت الشرقية للدخان صافي ربح بنحو 1.163 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020-2021 مقابل نحو 1.059 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2020) إلى نحو 3.954 مليار جنيه مقابل نحو 3.715 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 6.5%.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن نمو إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري جاء على خلفية تحسن مبيعات السجائر المحلية إلى نحو 3.240 مليار جنيه بزيادة 7% على أساس سنوي.

وأضافت أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 413.8 مليون سيجارة عن الربع الأول من العام السابق لتصل إلى نحو 16.258 مليار سيجارة بزيادة 2.6%.

وذكرت الشركة أن نمو الإيرادات جاء أيضا بسبب زيادة المبيعات المحلية في سعر المصنع، مدفوعة بالزيادات غير المباشرة في الأسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة من 25 قرشا إلى 10 قروش لبعض العلامات التجارية اعتبارا من أول أغسطس 2019.

وأشارت إلى أن ذلك جاء جنبا إلى جنب مع التحسن في مزيج المبيعات (توقف إنتاج منتجات كليوباترا كينج ذات الهامش المنخفض في مصنع الإسكندرية، واستبدلت بهامش كليوباترا كوين الأعلى).

كما باعت الشركة كميات أعلى من السيجار المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، وهو ما يدعم نمو المبيعات، وفقا للبيان.

وأوضحت الشركة أن رسوم التصنيع ارتفعت بقيمة 26 مليون جنيه خلال الربع الأول بزيادة 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى 605 ملايين جنيه مقابل 579 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

كما زادت الإيرادات الكلية للشركة عن الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019-2020، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها منذ بداية يوليو 2020 وحتى تاريخه وصلت لمعدلاتها الطبيعية لما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد من حيث حجم الإنتاج والمبيعات، وإنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبما لا يخل بمسؤولياتها تجاه العاملين بالشركة في الحفاظ على الصحة العامة والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أن حجم إنتاج الشركة انخفض بشكل مؤقت منذ انتشار وباء فيروس كورونا بين 10 و15% بسبب اتباع الشركة كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة من عمليات التعقيم والتطهير، وأنه قد يصل الأمر إلى إغلاق المصنع إذا كانت هناك حالة مصابة بفيروس كورونا وعزل المخالطين لتلك الحالة.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2020-2021 بنسبة 28% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019-2020، كما ارتفع صافي الربح مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بنسبة 75%، وفقا للشركة.

وتأسست الشركة الشرقية للدخان في عام 1920 وهي تحتكر صناعة السجائر في مصر، وتسيطر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على 50.5% من أسهم الشركة.