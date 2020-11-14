أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس البورصة: الرقمنة أصبحت الزامًا لجميع المؤسسات المالية لاستمرارها في المنافسة

01:02 م السبت 14 نوفمبر 2020
رئيس البورصة: الرقمنة أصبحت الزامًا لجميع المؤسسات المالية لاستمرارها في المنافسة

خلال جلسة اليوم الثاني من منتدى الصناعة المصرفية

شرم الشيخ-منال المصري:

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والبورصات العربية إن الرقمنة والتطور التكنولوجي أصبحت الزامًا على جميع المؤسسات المالية للحفاظ على استمرارها وقدرتها على المنافسة.

وأضاف في كلمته في اليوم الثاني لمنتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المصرفية اليوم السبت أن قرار البنك المركزي بتخفيف قيود فتح الحسابات الأفراد بالبطاقة الشخصية يسهل من زيادة الادخار ودخول عملاء جدد بالجهاز المصرفي وبالتالي ينعكس على نمو الاستثمارات وانخراط المجتمع في عملية النمو والاستدامة الاقتصادية.

وقال فريد إن أهم الصعوبات في الوصول للخدمات الرقمية تشمل وجود قواعد بيانات متناثرة وكثيرة مما يحتم وجود قواعد بيانات مركزية للتواصل مع بعضها بسهولة ووقت قليل وهو ما يستلزم توفير خدمات وحسابات بنكية.

وأوضح أن الاشكالية الأخرى في الوصول للخدمات الرقمية يتمثل في وجود حجم كبير من القطاعات غير المنتظمة وهذا من أكثر التحديات التي لابد أخذها في الاعتبار.

البورصة المؤسسات المالية الصناعة المصرفية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس اللجنة الطبية يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا