رئيس البورصة: الرقمنة أصبحت الزامًا لجميع المؤسسات المالية لاستمرارها في المنافسة

شرم الشيخ-منال المصري:

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والبورصات العربية إن الرقمنة والتطور التكنولوجي أصبحت الزامًا على جميع المؤسسات المالية للحفاظ على استمرارها وقدرتها على المنافسة.

وأضاف في كلمته في اليوم الثاني لمنتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المصرفية اليوم السبت أن قرار البنك المركزي بتخفيف قيود فتح الحسابات الأفراد بالبطاقة الشخصية يسهل من زيادة الادخار ودخول عملاء جدد بالجهاز المصرفي وبالتالي ينعكس على نمو الاستثمارات وانخراط المجتمع في عملية النمو والاستدامة الاقتصادية.

وقال فريد إن أهم الصعوبات في الوصول للخدمات الرقمية تشمل وجود قواعد بيانات متناثرة وكثيرة مما يحتم وجود قواعد بيانات مركزية للتواصل مع بعضها بسهولة ووقت قليل وهو ما يستلزم توفير خدمات وحسابات بنكية.

وأوضح أن الاشكالية الأخرى في الوصول للخدمات الرقمية يتمثل في وجود حجم كبير من القطاعات غير المنتظمة وهذا من أكثر التحديات التي لابد أخذها في الاعتبار.