المالية: تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة اعتبارًا من الغد

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تنطلق مرحلتها الأولى غدًا الأحد، تُسهم في إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، على النحو الذي يُساعد في التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف في بيان صحفي صادر اليوم السبت عن وزارة المالية، أن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وأوضح أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على ١٣٤ شركة اعتبارًا من غد الأحد، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل ٣٥٠ شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو ٢٠٢١، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

وأصدر الوزير تعليمات مشددة لمصلحة الضرائب بتذليل كل العقبات التي قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط للفاتورة الإلكترونية.

,كان وزير المالية قد أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.