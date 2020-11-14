أسعار السمك البلطي والبوري ترتفع خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 18 و20 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

كما ارتفع سعر كيلو الجمبري اليوم 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 4 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و64 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات، عن أمس.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.